Phá đường dây mua bán ma túy từ Tam giác vàng về TPHCM thu giữ nhiều súng, lựu đạn

Ngày 16-8, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Phạm Công Chánh (sinh năm 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng 21 bị can về các tội “Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; bàn giao các bị can và tang vật cho Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Trước đó, bằng nghiệp vụ, công an phát hiện Chánh có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Qua xác minh, đường dây này có quy mô lớn và các đối tượng đều là người nghiện, giang hồ, sẵn sàng dùng "hàng nóng" chống trả lại lực lượng chức năng.

Một đối tượng trong đường dây lúc bị bắt

Nhóm này hoạt động rất tinh vi, nơi ở, nơi cất giấu ma túy được trang bị camera hay cài cắm nhiều người làm tai mắt… Công an xác định nguồn ma túy này được lấy từ khu vực Tam giác vàng với số lượng lớn.

Tổ chức tội phạm này có 5 đầu mối lớn tại Việt Nam, trong đó có TPHCM, có kho chứa riêng biệt, mỗi đầu mối ngoài đối tượng chính thì có khoảng 4-5 trợ thủ đắc lực giúp sức.

Ngày 22-2, trinh sát công an phát hiện Chánh cùng đồng phạm đang chuẩn bị nhận 5 thùng “hàng” từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam giao cho đầu dưới. Hàng giao cho Chánh và Lai Vi Thiệu (sinh năm 1998) cùng 3 đầu mối lớn khác.

Chiều cùng ngày, trinh sát ập vào căn hộ tại tòa nhà đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình) bắt giữ Chánh, thu 7 gói trà chứa hơn 7,8kg ma túy các loại, 1 cân điện tử và nhiều dụng cụ khác liên quan. Mở rộng, công an bắt giữ Phan Văn Trung (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Bình).

Lựu đạn thu giữ

Ngày 27-2, Công an quận Tân Bình cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Thiệu và nhiều đối tượng đầu mối khác. Qua làm việc, Thiệu khai cuối năm 2023, khi làm việc ở casino tại Campuchia thì quen biết với người tên là anh Hai. Sau đó, Thiệu rủ Chánh và Trung (bạn tù trước đó) cùng làm.

Mở rộng, công an kiểm tra căn nhà ở phường 14 (quận Gò Vấp) là nơi Lê Thanh Tú (sinh năm 1989) cùng bạn gái Lê Thị Thanh Hà (sinh năm 2001) cư ngụ. Thời điểm này căn nhà chỉ có Hà. Cùng thời điểm, Tú mang túi ba lô đi xe taxi về nhà phát hiện có “động” nên vội bỏ chạy.

Trinh sát cầm súng đuổi theo tìm cách khống chế thì Tú rút súng nhắm vào trinh sát nhưng súng bị kẹt ổ đạn. Tú tiếp tục lao vào giằng co làm súng của trinh sát bị cướp cò, nổ 2 phát nhưng trinh sát kịp thời né tránh.

Sau đó, Tú bị trinh sát khống chế, bắt giữ, thu 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn và 1 gói ma túy. Qua khai thác, công an xác định, nhóm Tú và đồng phạm phi tang số lượng ma túy lớn xuống bồn cầu nhà của Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1983, ngụ quận 6).

Hai bồn nước thải và tạp chất chứa ma túy được hút từ hầm cầu lên

Giám định bồn nước thải căn nhà được hút lên, có gần 800kg nước thải và tạp chất trong hầm cầu cho kết quả là 33,345 gram Ketamin; 0,0439 gram Methamphetamine; 6 chất khác là các sản phẩm chuyển hóa của Heroin trong môi trường nước thải.

Ma túy thu giữ

Đến nay, công an đã bắt giữ 22 đối tượng; thu giữ 23kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.

CHÍ THẠCH