Phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả liên tỉnh

Chiều 16-8, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.