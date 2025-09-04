Phản hồi bài “Miền Tây trước năm học mới: Chạy đôn chạy đáo tìm giáo viên”: Tập trung tuyển mới, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu

Sau khi Báo SGGP ngày 30-8 có bài viết “Miền Tây trước năm học mới: Chạy đôn chạy đáo tìm giáo viên”, ngày 3-9, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết, sở vừa có quyết định thông báo tuyển dụng viên chức (giáo viên) năm 2025 đối với các đơn vị trực thuộc.

Giáo viên Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) chăm sóc trẻ. Ảnh: NGỌC PHÚC

Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 20-9, sau đó sẽ tổ chức thi tuyển. Tổng số biên chế cần tuyển dụng là 194 người. Khi tuyển đủ số biên chế trên, cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên tại các trường và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hội nhập do Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau quản lý. Đối với các đơn vị trường học do cấp phường, xã quản lý, căn cứ nhu cầu và chỉ tiêu được duyệt, Chủ tịch UBND cấp xã, phường tổ chức tuyển dụng (tỉnh đã cho chủ trương).

Theo bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, tỉnh đang tập trung thực hiện song song 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, giúp cân đối bước đầu giữa các vùng. Thứ hai, tổ chức tuyển dụng giáo viên công lập trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao. Thứ ba, ký hợp đồng lao động theo chỉ tiêu HĐND tỉnh phê duyệt, bảo đảm kịp thời bổ sung nhân lực còn thiếu. Về lâu dài, tỉnh Vĩnh Long xây dựng cơ chế thu hút sinh viên sư phạm về địa phương, bảo đảm nguồn tuyển dồi dào.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, đang gấp rút tuyển dụng 347 giáo viên, nhân viên cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Đến nay, đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ. Công tác chọn lọc, hoàn thiện thủ tục đối với các hồ sơ đủ điều kiện và phân bổ giáo viên về các trường sẽ được Sở GD-ĐT và đơn vị liên quan triển khai khẩn trương trong tuần tới. Tỉnh quyết tâm đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy tại tất cả các trường ở địa phương trong năm học mới 2025-2026.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, thông tin, tỉnh quan tâm tuyển dụng giáo viên, nhất là giáo viên tại các trường ở vùng xa, biên giới, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh hiện thiếu gần 2.500 giáo viên, trong đó nhiều nhất là cấp THCS thiếu 1.092 giáo viên. Về lâu dài, tỉnh Tây Ninh xây dựng các chính sách ưu đãi, chế độ đãi ngộ cao, để thu hút giáo viên về công tác tại vùng khó khăn, vùng biên giới.

TẤN THÁI - NGỌC PHÚC - TÍN HUY