TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương bày tỏ ấn tượng với tinh thần xuyên suốt của Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng mà Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc đại hội.

Nghiên cứu Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam mà Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc đại hội, TS Nguyễn Đình Cung bày tỏ ý kiến tán thành, đánh giá cao tinh thần xuyên suốt của bản Báo cáo: “Phản hồi của nhân dân là một căn cứ quan trọng để điều chỉnh chính sách và xử lý trách nhiệm”.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, TS Nguyễn Đình Cung nói: “Báo cáo mà Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại đại hội lần này đặt ra yêu cầu hành động: nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.

Văn kiện lần này được xây dựng theo phương châm bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, kết tinh trí tuệ tập thể và phản ánh trung thực mong muốn, nguyện vọng của nhân dân; thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển. Bên cạnh việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; báo cáo đặc biệt nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện; đặt trọng tâm vào việc thiết kế chương trình hành động, cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; coi dữ liệu, chỉ số và phản hồi của nhân dân là một căn cứ quan trọng để điều chỉnh chính sách và xử lý trách nhiệm.

Tôi cũng rất ấn tượng với những đột phá chiến lược trong Báo cáo mà Tổng Bí thư trình bày, đó là những yếu tố có quan hệ hữu cơ: Thể chế mở đường, nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng phát triển, hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội.

Rất mong những định hướng quan trọng trong Báo cáo được thực hiện triệt để trên thực tế, theo đó, lấy dữ liệu và kết quả làm căn cứ đánh giá, kiên quyết ngăn chặn tiêu cực, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Cuối cùng, cải cách sâu rộng tất sẽ đụng chạm lợi ích, vì vậy phải công khai, minh bạch, lắng nghe, giải thích thấu đáo, kiên trì thuyết phục; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện lợi dụng, xuyên tạc; đồng thời tôn trọng phản biện, xây dựng và kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong thực hiện”.

ANH THƯ - PHAN THẢO