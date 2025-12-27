Phát hiện nhiều cổ vật quý tại xã miền núi biên giới Hà Tĩnh

Các hiện vật được tìm thấy gồm: đục đá, rìu đá, chày đá, bàn nghiền, bát gốm, thuổng sắt, lưỡi rìu sắt, hai thanh kiếm sắt và đặc biệt là một chuông đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn (cao khoảng 20cm, nặng 0,5kg)...
Ngoài ra, người dân còn phát hiện hàng trăm mảnh gốm thô và bát gốm cổ thời Trần, có giá trị nghiên cứu cao, phản ánh dấu tích cư trú của cư dân xưa dọc theo triền núi, ven sông suối.
Theo Bảo tàng Hà Tĩnh, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng, bổ sung thêm nhiều tư liệu, hiện vật quý giá vào kho sưu tập của tỉnh, đồng thời là cơ sở phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về khảo cổ học tại khu vực miền núi biên giới Hà Tĩnh nói chung, xã Sơn Kim 2 nói riêng.