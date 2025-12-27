Phát hiện nhiều cổ vật quý tại xã miền núi biên giới Hà Tĩnh

Ngày 27-12, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết người dân xã Sơn Kim 2 (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một số cổ vật, di vật quý hiếm trong quá trình sản xuất nông nghiệp tại khu vực Làng Chè, dưới chân núi Đá Đón.

Chuông đồng cổ

Các hiện vật được tìm thấy gồm: đục đá, rìu đá, chày đá, bàn nghiền, bát gốm, thuổng sắt, lưỡi rìu sắt, hai thanh kiếm sắt và đặc biệt là một chuông đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn (cao khoảng 20cm, nặng 0,5kg)...

Một số bát gốm được phát hiện

Ngoài ra, người dân còn phát hiện hàng trăm mảnh gốm thô và bát gốm cổ thời Trần, có giá trị nghiên cứu cao, phản ánh dấu tích cư trú của cư dân xưa dọc theo triền núi, ven sông suối.

Những mảnh gốm cổ có giá trị nghiên cứu cao

Các hiện vật đồ đá

Theo Bảo tàng Hà Tĩnh, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng, bổ sung thêm nhiều tư liệu, hiện vật quý giá vào kho sưu tập của tỉnh, đồng thời là cơ sở phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về khảo cổ học tại khu vực miền núi biên giới Hà Tĩnh nói chung, xã Sơn Kim 2 nói riêng.

Kiếm và trang sức

Lưỡi rìu và thuổng sắt

