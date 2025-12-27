Văn hóa - Giải trí

Phát hiện nhiều cổ vật quý tại xã miền núi biên giới Hà Tĩnh

SGGPO

Ngày 27-12, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết người dân xã Sơn Kim 2 (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một số cổ vật, di vật quý hiếm trong quá trình sản xuất nông nghiệp tại khu vực Làng Chè, dưới chân núi Đá Đón.

Chuông đồng cổ
Chuông đồng cổ

Các hiện vật được tìm thấy gồm: đục đá, rìu đá, chày đá, bàn nghiền, bát gốm, thuổng sắt, lưỡi rìu sắt, hai thanh kiếm sắt và đặc biệt là một chuông đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn (cao khoảng 20cm, nặng 0,5kg)...

z7369521371875_4a110e8d73ed3ab063887811ed00b88f.jpg
Một số bát gốm được phát hiện

Ngoài ra, người dân còn phát hiện hàng trăm mảnh gốm thô và bát gốm cổ thời Trần, có giá trị nghiên cứu cao, phản ánh dấu tích cư trú của cư dân xưa dọc theo triền núi, ven sông suối.

z7369521371939_9d42feb95ade9d2ec1c19202c53926ed.jpg
Những mảnh gốm cổ có giá trị nghiên cứu cao
z7369521371940_3fe21c8dcd24f256bbecafeefc283328.jpg
Các hiện vật đồ đá

Theo Bảo tàng Hà Tĩnh, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng, bổ sung thêm nhiều tư liệu, hiện vật quý giá vào kho sưu tập của tỉnh, đồng thời là cơ sở phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về khảo cổ học tại khu vực miền núi biên giới Hà Tĩnh nói chung, xã Sơn Kim 2 nói riêng.

z7369521371936_1787dde98c842cd156445d9ed9f607ad.jpg
Kiếm và trang sức
z7369521371941_fa1f89cbc3e3fb385cf46e6a29ffce8e.jpg
Lưỡi rìu và thuổng sắt
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Phát hiện hiện vật Hà Tĩnh Sơn Kim 2 miền núi biên giới Bảo tàng Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn