Phát hiện nhiều sai phạm tại hai dự án đường giao thông ở Bình Phước

Hai tuyến đường được yêu cầu thanh tra, làm rõ quá trình triển khai là đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh, kết nối Khu công nghiệp Becamex do UBND thị xã Chơn Thành làm chủ đầu tư (viết tắt là dự án Chơn Thành – Quang Minh); tuyến đường từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan (dự án Tân Khai đi Phước An và Tân Quan), do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư. Kết quả thanh tra đã chỉ ra nhiều sai sót ở 2 tuyến đường này.

Cụ thể, Dự án Chơn Thành – Quang Minh được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tháng 12-2021, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Chủ đầu tư không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt đầu tư; không ban hành quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về đề xuất kỹ thuật và đăng tải quyết định lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Một số hạng mục vẫn còn tồn tại, sai sót, không cập nhật giá vật liệu, dẫn đến tăng dự toán chi phí đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng.

Còn Dự án Tân Khai đi Phước An và Tân Quan có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, được thực hiện theo quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của UBND tỉnh Bình Phước và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tuy nhiên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021 đến năm 2030 lại không thể hiện tuyến đường này. Trách nhiệm trong việc tham mưu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất dẫn đến không cập nhật kịp thời dự án Tân Khai đi Phước An và Tân Quan thuộc Phòng TN-MT huyện Hớn Quản; UBND huyện Hớn Quản thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án. Mặc dù việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án chưa thực hiện, chưa trình phê duyệt phương án đền bù nhưng đã tiến hành thi công. Dự án này cũng sai tăng dự toán chi phí đầu tư với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Với những tồn tại, sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành và huyện Hớn Quản kiểm điểm các cá nhân, phòng, ban trực thuộc liên quan đến việc làm tăng chi phí dự toán công trình đã nêu và có hình thức xử lý theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu; thực hiện việc giảm trừ khi thanh, quyết toán đối với 2 dự án sai tăng dự toán với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện Hớn Quản tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có sai phạm trong công tác quy hoạch, tự ý cập nhật hướng tuyến.