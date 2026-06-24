Phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo

Sáng 24-6, UBND TP Đồng Nai công bố Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Sóc Bom Bo và Quyết định đưa “Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Di tích lịch sử Sóc Bom Bo được xếp hạng Di tích quốc gia

Cụ thể, Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 9-9-2025 của Bộ VH-TT-DL xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Sóc Bom Bo.

Di tích Sóc Bom Bo hiện lưu giữ hơn 100 hiện vật, tiêu biểu như khuyên tai bằng ngà voi, vòng đồng, bộ cồng chiêng… Đây là những tư liệu có giá trị trong tái hiện đời sống văn hóa, sinh hoạt và tín ngưỡng của đồng bào S’tiêng qua các thời kỳ.

Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo

Tại di tích còn bảo tồn và phát huy 3 nghề truyền thống của người S’tiêng, gồm đan lát, dệt thổ cẩm và làm rượu cần, với 40 tổ viên thực hành và truyền dạy.

Hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, mà còn tạo sinh kế, gắn kết cộng đồng, phục vụ tham quan, trải nghiệm của du khách.

Hiện vật trưng bày bên trong di tích

Bộ cồng chiêng bằng đồng khổng lồ tại Sóc Bom Bo được xác lập Kỷ lục Việt Nam vào tháng 11-2024

Thời gian qua, Đồng Nai đã đầu tư xây dựng và hoàn thiện Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo với nhiều hạng mục, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Bộ đàn đá nặng và lớn nhất Việt Nam tại khu di tích

Trung bình mỗi năm, di tích Sóc Bom Bo đón từ 17.000 - 20.000 lượt khách tham quan, nghiên cứu, bao gồm khách quốc tế.

Du khách được trực tiếp trải nghiệm tập quán giã gạo chày tay, thưởng thức tiếng đàn đá, âm vang cồng chiêng và tìm hiểu không gian nhà dài truyền thống.

Sinh viên tìm hiểu di tích Sóc Bom Bo

Theo Quyết định số 2199/QĐ-BVHTTDL ngày 27-6-2025 của Bộ VH-TT-DL, “Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông” được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là tập quán đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đông Nam bộ, phản ánh đời sống, sinh hoạt và bản sắc văn hóa lâu đời của người S’tiêng, M’nông.

Việc công bố 2 quyết định trên nhằm ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa của Sóc Bom Bo, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa – sinh thái tại địa phương.

PHÚ NGÂN