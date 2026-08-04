Trưng bày nhiều tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro

Ngày 4-8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam khai mạc chuỗi hoạt động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”.

Hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13-8-1926 – 13-8-2026) và 66 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2-12-1960 – 2-12-2026).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro là dịp tưởng nhớ và tôn vinh nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam. Tình cảm đặc biệt của đồng chí Fidel Castro dành cho Việt Nam trở thành biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật quý do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng. Ảnh: HOA NGUYỄN

Chuỗi hoạt động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt” giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật và ấn phẩm, góp phần làm nổi bật tình cảm gắn bó giữa hai vị lãnh tụ, đồng thời khẳng định nền tảng lịch sử bền chặt của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Điểm nhấn là trưng bày ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro chung một niềm tin, son sắt tình hữu nghị”, giới thiệu 100 ảnh tư liệu quý, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của hai lãnh tụ, tái hiện những dấu mốc trong quan hệ hai nước và các thành tựu hợp tác Việt Nam - Cuba.

Nhiều sách, công trình nghiên cứu và ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro được giới thiệu tới công chúng. Ảnh HOA NGUYỄN

Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba” giới thiệu những tư liệu về sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và nhân dân Cuba sau thắng lợi của Cách mạng Cuba năm 1959.

Dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận 2 bộ phim và ảnh tư liệu do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng.

Tin liên quan Chủ tịch Fidel Castro - Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

VĨNH XUÂN