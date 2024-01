Phát huy hiệu quả các mô hình PCCC trên địa bàn TPHCM

Ngày 19-1, Công an TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM và tổng kết công tác năm 2023.

Ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng ở quận 1

Tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07), Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM trong năm qua.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07), Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Huỳnh Thới An đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC-CNCH trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình và người dân; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. Cùng với đó là duy trì phát huy hiệu quả các mô hình đã xây dựng theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC...

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM lưu ý lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM cần chủ động thực hiện đồng bộ toàn diện hiệu quả giải pháp, biện pháp, nghiệp vụ về PCCC-CNCH; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục dứt điểm vi phạm liên quan đến công tác phòng chống cháy, nổ; phấn đấu kiềm chế không để gia tăng số vụ cháy so với năm 2023; không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả việc tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vào năm 2024…

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, TPHCM xảy ra 493 vụ cháy làm chết 11 người, bị thương 12 người, thiệt hại về tài sản gần 8,1 tỷ đồng (còn 52 vụ chưa ước tính được thiệt hại). Về cơ bản tình hình cháy nổ tại TPHCM được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2022 trên 4 tiêu chí (giảm 142 vụ, tài sản giảm khoảng 30 tỷ đồng). Bên cạnh đó, đã vận động xây dựng 3.304/4.436 “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 3.405/4.659 “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC-CNCH cho gần 2 triệu người/1,6 triệu người là thành viên hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (đạt hơn 122% so với chỉ tiêu được giao).

CHÍ THẠCH