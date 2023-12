Phát huy vai trò cựu công an nhân dân TPHCM

Chiều 12-12, Công an TPHCM tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Nhà nước, TPHCM chụp hình lưu niệm với Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM

Đến dự có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Giám đốc Công an TPHCM; Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an…

Còn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm vui và chúc mừng các đồng chí cựu CAND đã có mái nhà chung là Hội Cựu CAND TPHCM.

Đồng chí nhấn mạnh: "Hội có hội viên là các đồng chí công an hưu trí. Đây là những người đã trải qua rèn luyện, tu dưỡng và trưởng thành trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ngày nay, những đồng chí này đang là bộ phận hết sức quan trọng có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị - xã hội ở cơ sở. Các đồng chí là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương truyền cảm hứng cho lực lượng cán bộ chiến sĩ công an TPHCM và thế hệ trẻ hôm nay. Kinh nghiệm của các đồng chí có ý nghĩa quan trọng, sẽ là điểm tựa vững chãi cho các cán bộ chiến sĩ trẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ".

Các đại biểu tham dự đại hội

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị hội khẩn trương phối hợp Ban Giám đốc Công an TPHCM, các ngành liên quan thực hiện chương trình, nhiệm vụ đã đề ra sau khi thành lập; hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện để đề xuất Hội Cựu CAND TPHCM là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; qua đó, có điều kiện khẳng định vai trò, vị trí; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, hội cần phối hợp chặt chẽ Hội Cựu chiến binh TPHCM giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập, lao động, công tác, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu cần liên thông, phối hợp các đơn vị để khi hội viên có vấn đề khó khăn phát sinh thì hội chủ động giúp đỡ. Cạnh đó, hội phối hợp Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên.

Với các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CAND TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, các đồng chí sẽ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ, bền vững và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội, gồm 44 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí và Ban Kiểm tra với 5 đồng chí. Thiếu tướng Đào Công Danh, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM.

