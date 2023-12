Phó Giám đốc Công an TPHCM Trần Đức Tài: Không sử dụng chung dụng cụ thổi nồng độ cồn

Sáng 7-12, kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khóa X bước vào ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận tại hội trường. Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Đến dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM.

Khoảng 16.900 tỷ đồng khó giải ngân

Về đầu tư công, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, năm 2023, TPHCM được giao số vốn đầu tư công cao nhất kể từ khi Luật Đầu tư công có hiệu lực. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn do thể chế, pháp lý, quy trình thực hiện trong khi khối lượng các dự án có cấu phần bồi thường lớn, chiếm hơn 25.000 tỷ trọng tổng thể kế hoạch đầu tư công nên rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ngay từ đầu năm, sở đã chuẩn bị song song và chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức lập và trình HĐND TPHCM danh sách các dự án đầu tư công cấp bách cần tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 trong từng lĩnh vực cụ thể; xây dựng và đề xuất các tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn trung hạn dự kiến tăng thêm…

Sau khi Nghị quyết 98 của Quốc hội được ban hành, sở cũng đã tham mưu, đề xuất HĐND TPHCM và UBND TPHCM đã quyết định chủ trương đầu tư cho 344 dự án với tổng vốn đầu tư là 62.628 tỷ đồng.

Cũng theo Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai, mỗi tuần, sở đều tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các công việc của các cơ quan liên quan. Tính đến 6-12, giải ngân của thành phố đạt tỷ lệ 51,2%. Như vậy, số vốn thực tế từ ngân sách nhà nước đã đưa vào hoạt động kinh tế của thành phố thời điểm hiện nay cao hơn gấp 2 lần so với số vốn thực cùng thời điểm năm 2022.

Tuy nhiên, đầu tư công của thành phố dự kiến không đạt cũng đã được chỉ rõ các nguyên nhân. Trong đó, có nhiều dự án chưa tính toán kỹ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến số vốn còn dư lại tới 5.449 tỷ. Một số dự án ở các quận, huyện, TP Thủ Đức còn có vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhóm này còn khoảng 5.683 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) hiện còn 5.771 tỷ đồng. Như vậy, thành phố có khoảng 16.900 tỷ đồng khó giải quyết (chiếm gần 25% tổng số vốn đầu tư công năm 2023).

Với vai trò của cơ quan quản lý đầu tư công của thành phố, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM cho rằng công tác giải ngân đầu tư công 2023 và sắp tới không chỉ phụ thuộc vào chủ đầu tư mà còn phụ thuộc vào đòi hòi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, cần có sự đồng thuận tham gia của người dân thành phố trong thực hiện các chủ trương chung và sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, lan tỏa cách làm hay, gương điển hình… để đầu tư công của thành phố đạt tiến độ.

Thông tin tại kỳ họp, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM kéo giảm ở 3 tiêu chí. Ghi nhận xảy ra 1.538 vụ tai nạn giao thông, 600 người tử vong, 922 người bị thương, trong đó giảm 412 vụ, giảm 99 người tử vong và 258 người bị thương.

Tới đây, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với các lực lượng tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo trật tự công cộng để người dân tham gia giao thông an toàn hơn, hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vừa qua, Công an TPHCM mở cao điểm kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra các đối tượng tham gia giao thông có sử dụng ma túy. Giải thích thêm về các ý kiến của đại biểu về kiểm tra nồng độ cồn, Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định không sử dụng chung đồ thổi mà đều dùng riêng; quy trình kiểm tra không gây ùn tắc cũng như xáo trộn về trật tự giao thông.

“Một năm qua, chúng ta giảm được 99 người tử vong. Năm nay cũng là năm thứ 11 (trừ năm 2017), tai nạn giao thông ở TPHCM được kiềm chế và kéo giảm”, Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh và cho rằng chưa hài lòng vì thành phố vẫn mất đi 600 người/năm vì tai nạn giao thông. Do đó, Thiếu tướng Trần Đức Tài kêu gọi người dân chấp hành luật lệ giao thông để cùng thành phố lập lại trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.