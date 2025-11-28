Phát triển 6 nhóm công nghệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Làm chủ công nghệ lõi đang trở thành cuộc đua quyết định vị thế quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu nắm 60% công nghệ chiến lược đến năm 2030 qua sáu sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay: AI, chip, robot, UAV, 5G và blockchain.

Chiều 28-11, tại TPHCM, Bộ KH-CN phối hợp cùng ĐHQG TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM (ĐHQG TPHCM), tổ chức Hội thảo khoa học “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ chiến lược - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”.

Nội dung hội thảo xoay quanh việc xây dựng chiến lược dài hạn, gắn với thực thi hiệu quả, đồng bộ giữa Nhà nước, viện - trường, doanh nghiệp. Trong bối cảnh thế giới bước vào chu kỳ đổi mới công nghệ với tốc độ chưa từng có, việc làm chủ công nghệ lõi đang trở thành điều kiện quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, bảo đảm an ninh, kinh tế, quốc phòng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ, (Bộ KH – CN) dẫn Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam là chưa làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược. Ông cho biết, Bộ đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay, bao gồm 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm.

“Mục tiêu đến năm 2030 là làm chủ tối thiểu 60% công nghệ lõi, đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 60%, đồng thời khẳng định doanh nghiệp và viện - trường đóng vai trò quyết định trong năng lực tiếp thu, phát triển và làm chủ công nghệ”, ông Tú nhấn mạnh.

Về định hướng triển khai, ông Hoàng Anh Tú nhấn mạnh 6 nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot di động tự hành, thiết bị mạng 5G-5G Advanced, hạ tầng blockchain và các lớp ứng dụng, và UAV. Đây là các nhóm công nghệ có tính nền tảng, định hình năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM kỳ vọng vào những chương trình và chính sách cụ thể sắp được triển khai. Đồng thời khẳng định sự sẵn sàng của đội ngũ nhà khoa học và giảng viên trong việc đồng hành cùng Nhà nước để hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ở góc độ doanh nghiệp, ThS. Phan Văn Hán, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ dịch vụ toàn cầu, tập đoàn CT Group chia sẻ về chiến lược tăng trưởng kép Thiết bị bay không người lái (UAV). Ông cho biết, các cấu phần then chốt như chip điều khiển, mô-đun định danh, hệ thống truyền dữ liệu, laser khoảng cách… đều là lĩnh vực Việt Nam cần chủ động phát triển nếu muốn hình thành chuỗi cung ứng UAV trong nước.

Về hạ tầng blockchain, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng, Việt Nam đưa “hạ tầng blockchain và các lớp ứng dụng” vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược là bước đi phù hợp để xây dựng nền kinh tế số dựa trên dữ liệu xác thực, minh bạch và khả năng giám sát theo thời gian thực, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển thể chế đi kèm, bảo đảm thị trường vừa đổi mới vừa tuân thủ.

Theo các chuyên gia, sự đồng thuận từ hệ sinh thái Nhà nước, viện - trường, doanh nghiệp trong việc hình thành các ngành công nghiệp chiến lược và các công nghệ nền tảng khác đang mở ra triển vọng để Việt Nam thu hẹp khoảng cách công nghệ. Bên cạnh đó, còn tạo ra bứt phá trong một số lĩnh vực then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

