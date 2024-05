Phạt tù cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu cùng 15 bị cáo vì tội đưa và nhận hối lộ

Ngày 15-5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lai Châu đã xử sơ thẩm và tuyên án 16 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Lai Châu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, tháng 1-2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã ra quyết định thanh tra đột xuất công tác trồng và quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bị cáo Ngô Thị Dung (áo đen) tại phiên tòa ngày 15-5. Ảnh: OANH NGUYỄN

Khi đó, đoàn thanh tra này (do bà Ngô Thị Dung, Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, làm trưởng đoàn) đã phát hiện hóa đơn mua cây giống tại Ban Quản lý rừng phòng hộ tại các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn có sự chênh lệch lớn so với hóa đơn mua vào của các đơn vị cung ứng.

Để che giấu các vi phạm, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ của các huyện này đã bàn bạc, thống nhất góp 560 triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra. Trong đó, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì được hối lộ 300 triệu đồng tại nhà riêng, còn Đỗ Lương Bằng (thư ký đoàn thanh tra) được 260 triệu đồng.

Bằng và Dung thống nhất việc chia tiền cho các thành viên trong Đoàn thanh tra mỗi người 25 triệu đồng. Còn Dung và Bằng mỗi người 80 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Trì (áo xanh) cùng các bị cáo tại phiên tòa ngày 15-5. Ảnh: NGUYỄN OANH

Sau khi xem xét các tình tiết, ngày 15-5, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên 7 bị cáo về tội “Nhận hối lộ” (theo Điều 354 của Bộ luật Hình sự) gồm: Nguyễn Thanh Trì 2 năm 6 tháng tù; Ngô Thị Dung 7 năm 3 tháng tù; Đỗ Lương Bằng 7 năm tù; các bị cáo khác mỗi người 1 năm tù treo.

Đồng thời, tòa cũng tuyên án 9 bị can về tội “Đưa hối lộ” (theo Điều 364 của Bộ luật Hình sự) với mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; 1 năm 6 tháng tù treo.

Ngoài ra, các bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề.

PHÚC VĂN