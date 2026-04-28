Phía Bắc mát mẻ dịp nghỉ lễ, Nam bộ nắng nóng

Không khí lạnh gây mưa, giúp Hà Nội mát và dễ chịu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. TPHCM hôm nay (28-4) nắng nóng 35-36 độ C, kéo dài đến ngày 30-4.

Công viên Thiên Văn học ở phía Tây Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 28-4, khu vực Hà Nội và Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến 29-30 độ C.

Đêm 27-4, khu vực Tây Bắc Bắc bộ cũng đã có mưa rào và dông rải rác. Sáng 28-4, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào nhỏ, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 28-4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung bộ và sang một phần Tây Bắc bộ, sau đó xuống Trung Trung bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối 28-4 đến sáng 29-4, Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày và đêm 29-4, Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, với diễn biến trên, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết mát, có mưa trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Đối với khu vực Nam bộ, nắng nóng vẫn duy trì trong những ngày tới do chưa chịu tác động của không khí lạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng ở Nam bộ có khả năng giảm dần khi rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh hơn kết hợp gia tăng mưa dông vào chiều tối và tối, từ đầu tháng 5.

PHÚC HẬU