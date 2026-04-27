Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Gia Lai

Chiều tối 27-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đại diện chính quyền địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà đến 3 gia đình có công với cách mạng, thương binh ở phường Quy Nhơn Nam.

Tại các gia đình đến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, không ngừng chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.

>>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận:

NGỌC OAI