Lâm Đồng: Khởi công dự án sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27-4, tại phường Mũi Né, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay dân dụng Phan Thiết) – hạng mục hàng không dân dụng. Đây là công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết chính thức khởi công. Ảnh: TIẾN THẮNG

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, quy mô gần 75ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt khoảng 2 triệu hành khách/năm. Công trình gồm nhà ga hành khách rộng 18.000m², sân đỗ 6 vị trí cho máy bay thân rộng và thân hẹp, đài kiểm soát không lưu cao 45m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Điểm nhấn của dự án là nhà ga hành khách được thiết kế lấy cảm hứng từ tháp Chăm Pô Sah Inư, mang dấu ấn văn hóa Champa với kiến trúc hiện đại. Theo nhà đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công. Khi đi vào hoạt động, sân bay sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ, đồng thời đủ điều kiện khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều trung tâm du lịch lớn đến Phan Thiết – Mũi Né.

Đường dẫn vào dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Ảnh: TIẾN THẮNG

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đây là sân bay dân dụng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân trên nền hạ tầng lưỡng dụng quân sự - dân sự, phù hợp chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, sân bay Phan Thiết là công trình giao thông chiến lược, tạo động lực lan tỏa cho du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư của địa phương. Khi hoàn thành, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ đưa Mũi Né – Phan Thiết trở thành trung tâm du lịch biển quy mô quốc gia và quốc tế.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch từ năm 2014 và chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BOT vào năm 2015. Trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần điều chỉnh quy mô để phù hợp nhu cầu phát triển, trong đó năm 2021 được nâng từ cấp 4C lên 4E.

TIẾN THẮNG