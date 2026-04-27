Vĩnh Long: Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ do người dân phát hiện

Ngày 27-4, Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã kịp thời phối hợp với lực lượng quân sự địa phương thu hồi, xử lý an toàn số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ do người dân phát hiện trong quá trình cải táng mộ.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Trước đó, vào lúc 8 giờ 40 phút cùng ngày, Công an xã Mỹ Thuận tiếp nhận tin báo của ông L.V.K., (sinh năm 1966, ngụ ấp Thành Nhân, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) về việc trong quá trình đào đất cải táng mộ tại ấp Thành Sơn, xã Mỹ Thuận đã phát hiện các thùng nghi chứa vũ khí, vật liệu nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mỹ Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn.

Lựu đạn còn nguyên kíp nổ

Hộp tiếp đạn AR15 và nhiều viên đạn. Ảnh: CACC

Khu vực phát hiện được căng dây, khoanh vùng, bố trí lực lượng canh gác, không cho người dân tiếp cận nhằm phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thuận tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có 2 thùng đựng đạn, bên trong chứa 6 hộp tiếp đạn AR15, hơn 600 viên đạn AR15 và 2 quả lựu đạn còn nguyên chốt, còn ngòi nổ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thuận đã tiến hành tiếp nhận toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ nói trên để xử lý theo quy định. Quá trình thu hồi được thực hiện thận trọng, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khu vực xung quanh.

TÍN HUY