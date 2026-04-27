Cận cảnh 3 chú hổ Bengal mới sinh ở vườn thú Safari Quy Nhơn

Trong các ngày 26, 27-4, đông đảo du khách và người dân đã đến vườn thú ở ven biển bán đảo Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) để ngắm nhìn, vui chơi cùng 3 hổ con giống Bengal châu Á vừa sinh tại đây.

Dưới nắng nóng, dòng xe vẫn hướng về các bán đảo Nhơn Lý, Nhơn Hải, Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) tham quan du lịch biển, du lịch cộng đồng. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vườn thú Safari Quy Nhơn để tận mắt nhìn 3 hổ con mới chào đời.

Khoảng 9 giờ sáng, vườn thú đưa 3 hổ con 20 ngày tuổi ra khu trưng bày cho du khách, học sinh chiêm ngưỡng, chụp hình. Ba cá thể hổ nặng 4-5kg (1 đực, 2 cái) được đặt tên là Hùng, Hà, Trang. Những cái tên thuần Việt tạo sự gần gũi, thân thuộc với người dân, du khách.

Các nhân viên tại vườn thú đưa 3 chú hổ con Bengal mới sinh hạ 20 ngày tuổi ra tắm nắng

Ba hổ con được sinh từ hổ mẹ Bengal sau 113 ngày mang thai. Cả 3 cá thể đều khỏe mạnh, màu lông đẹp, dễ thương nên khiến nhiều bạn nhỏ thích thú.

Chú hổ con Bengal mới 20 ngày tuổi trọng lượng 4-5kg, rất khỏe mạnh

Anh Nguyễn Hàm Minh Đức, kỹ thuật viên chăm sóc thú cho biết, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5, vườn thú đưa hổ con ra sưởi nắng, phục vụ du khách chụp hình 1 giờ mỗi ngày, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30. Hiện hổ mẹ trực tiếp chăm con nên hạn chế tối đa can thiệp của con người; đến khoảng 45 ngày tuổi hổ con sẽ được làm quen với thịt.

Chú hổ con mới sinh hạ có màu lông đẹp, dễ thương

Các bạn nhỏ được sờ lên hổ con khi tham quan vườn thú

Nhiều du khách thích thú khi được tận mắt nhìn hổ con ngoài đời thực. Chị Hoàng Thúy Nhi (du khách Hà Nội) chia sẻ, tham quan ở vườn thú đem đến cho gia đình chị nhiều trải nghiệm, như “thế giới thu nhỏ” của muôn loài.

Các bạn trẻ rất thích thú chiêm ngưỡng, chụp hình 3 chú hổ con mới sinh

Nhân viên vườn thú đang đưa 3 hổ con Bengal ra tắm nắng, phục vụ du khách

Hiện vườn thú nuôi 11 cá thể hổ, trong đó có 6 hổ con. Năm ngoái, một hổ mẹ sinh 3 hổ con, sau 8 tháng nuôi dưỡng đạt khoảng 50kg.

Vườn thú rộng khoảng 130ha, quy tụ hơn 40 loài với gần 1.000 cá thể, trong đó có nhiều loài quý hiếm như vượn đen, lạc đà, hổ, đà điểu, báo, gấu ngựa, voi. Không gian được chia thành 13 khu chức năng, tạo môi trường sống tự nhiên cho động vật.

Ngoài phục vụ tham quan, vườn thú còn tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi nhiều động vật hoang dã ở miền Trung, Tây Nguyên trước khi thả về tự nhiên

NGỌC OAI