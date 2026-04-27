Hội ngộ, tri ân những "đóa hồng" trên đất thép

Tại buổi gặp mặt truyền thống lực lượng nữ du kích Củ Chi, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ xúc động trước những cống hiến, hy sinh của các nữ chiến sĩ và đề xuất sớm thực hiện bộ phim về lực lượng đặc biệt này.

Sáng 27-4, Hội Cựu chiến binh TPHCM tổ chức chương trình gặp mặt các nữ du kích Củ Chi, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026). Tham dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đội nữ du kích Củ Chi đã trở thành biểu tượng của tinh thần quật khởi. Nhiều đồng chí bị bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, bảo vệ cơ sở cách mạng.

Trong cuộc chiến ấy, 24 nữ du kích đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ và không ít người vẫn mang trên mình di chứng chiến tranh suốt cuộc đời.

Với những đóng góp to lớn, lực lượng đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý như “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe tăng”.

Các nữ du kích Củ Chi tham dự cuộc gặp mặt

Sau ngày hòa bình, các chị, các mẹ trở về đời thường, tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường, tích cực tham gia xây dựng quê hương.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Mỹ Hoa bày tỏ xúc động khi xem lại những thước phim, hình ảnh, câu chuyện chân thực về tinh thần chiến đấu kiên cường của những nữ du kích Củ Chi. Phụ nữ Củ Chi trong chiến tranh đã hội tụ đầy đủ phẩm chất “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, góp phần làm rạng danh phụ nữ Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà đến các nữ du kích Củ Chi

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà đến các nữ du kích Củ Chi

Đồng chí kiến nghị lãnh đạo TPHCM quan tâm xây dựng bộ phim về nữ du kích Củ Chi, xem đây là việc làm cần thiết để tri ân, đồng thời lưu giữ những ký ức quý giá của một thời oanh liệt.

Tại chương trình, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy TPHCM và Hội Cựu chiến binh Thành phố gửi lời tri ân, ân cần thăm hỏi và tặng quà đến các nữ du kích Củ Chi.

MẠNH THẮNG