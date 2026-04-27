An Giang: Nổ tàu cá, 5 người bị thương

Chiều 27-4, lãnh đạo UBND xã Bình An (tỉnh An Giang) cho biết, công an xã đang khẩn trương điều tra vụ nổ tàu cá xảy ra trên địa bàn, làm 5 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ tàu cá của ông N.V.L., tỉnh An Giang

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào trưa cùng ngày tại bến phà Tắc Cậu. Lúc này, tàu cá của ông N.V.L. đang neo đậu tại bến phà để bơm dầu, chuẩn bị đi thu mua hải sản. Quá trình bơm, dầu bị tràn ra ngoài. Khi chủ tàu khởi động máy đã xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ khiến ông L. cùng 4 người khác bị thương, gồm 1 tài công và 3 người phụ bốc xếp hàng hóa. Trong đó, 2 nạn nhân bị thương nặng. Tất cả được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Vụ nổ khiến tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều vật dụng và mảnh vỡ văng xa hàng trăm mét. Ngoài ra, một số nhà dân, tàu thuyền và xe máy ở gần khu vực xảy ra vụ nổ cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình.

Vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

HUY TUẤN

