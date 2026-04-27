Công nhân phải được sống trong điều kiện ngày càng tốt hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp: Chăm lo cho công nhân quan trọng nhất là tạo ra việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn, nhà ở tử tế và giáo dục, y tế gần gũi hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà đến công nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: TÂM TRANG

Sáng 27-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại TPHCM.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Trong không khí ấm áp của buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự xúc động trước những tấm gương công nhân đầy nghị lực.

Đó là những người dù không may mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn kiên cường, lạc quan, cố gắng lao động để chăm lo cho gia đình; là gương mặt tiêu biểu, ham học hỏi, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Đó còn là hình ảnh những cán bộ công đoàn ngày đêm lặng lẽ, tận tụy đi từng khu nhà trọ, đến từng phân xưởng để nắm bắt khó khăn, vận động hỗ trợ người lao động lúc hoạn nạn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những câu chuyện bình dị ấy ánh lên vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam hôm nay với đức tính cần cù, chịu khó, giàu nghị lực, tự lực tự cường, biết yêu thương gia đình, gắn bó với đồng nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt công nhân, người lao động ở TPHCM. Ảnh: TÂM TRANG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ phấn khởi khi thấy thời gian qua, chính quyền TPHCM, các cấp công đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống người lao động.

Những chương trình hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho công nhân khó khăn, hỗ trợ con em công nhân, giúp đỡ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm tuy chưa thể giải quyết trọn vẹn mọi bề bộn nhưng rất ấm áp, nhân văn. Những hành động đó thể hiện đúng bản chất tốt đẹp của chế độ ta: không ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh các thành tựu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dành sự chia sẻ sâu sắc những khó khăn của một bộ phận người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các ngành, cấp, địa phương phải nhìn thẳng, lắng nghe thật kỹ để giải quyết bằng trách nhiệm và tình thương. Chăm lo cho công nhân quan trọng nhất là tạo ra việc làm ổn định, thu nhập tốt, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế, giáo dục và y tế gần gũi hơn.

"Công nhân phải được sống trong điều kiện ngày càng tốt hơn, tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, cho thành phố và cho đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên

Xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong mọi giai đoạn, công nhân Việt Nam luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất.

Đặc biệt, tại TPHCM - trung tâm kinh tế lớn của cả nước - sự hy sinh thầm lặng của người lao động xa quê, mỗi giờ tăng ca, mỗi sáng kiến trong phân xưởng đều đóng góp trực tiếp vào sự phồn vinh của Thành phố mang tên Bác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà đến công nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM tiếp tục xác định chăm lo đời sống công nhân, người lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

Thành phố cần rà soát kỹ hơn nữa nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Làm sao để công nhân không chỉ có việc làm mà phải có nơi ở ổn định, không chỉ có thu nhập mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho gia đình và được nghỉ ngơi, nâng cao đời sống tinh thần.

Đối với các cấp công đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu gần công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà thực sự phải là “mái nhà ấm áp”, chỗ dựa tin cậy có mặt kịp thời khi người lao động ốm đau, mất việc hay bị nợ lương.

"Tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân, coi công nhân là người đồng hành. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động, tạo cơ hội học tập nâng cao tay nghề, bởi khi người lao động yên tâm gắn bó, tự hào với nơi làm việc của mình, doanh nghiệp sẽ mạnh hơn, ổn định hơn, phát triển lâu dài hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định tiếp thu đầy đủ kiến nghị của công nhân; nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Khoa học công nghệ thay đổi rất nhanh, yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao.

Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mỗi công nhân tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ để có thêm cơ hội việc làm. Mỗi công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, có thêm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm công nhân tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

“Buổi gặp hôm nay không chỉ là một hoạt động thăm hỏi; đây còn là lời nhắc nhở chúng ta rằng phía sau những chỉ tiêu tăng trưởng, phía sau những nhà máy, khu công nghiệp, dây chuyền sản xuất còn có cả cuộc sống rất cụ thể của từng người lao động, từng gia đình công nhân, từng cháu nhỏ, cha mẹ của người công nhân ở quê nhà. Mỗi chính sách đúng, mỗi việc làm thiết thực, mỗi sự quan tâm kịp thời đều có thể giúp một gia đình bớt khó khăn, người bệnh thêm nghị lực, cháu nhỏ có thêm điều kiện đến trường học tập, công nhân có thêm niềm tin vào tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống nghĩa tình của TPHCM, với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và toàn xã hội, đời sống của công nhân, người lao động tiếp tục được cải thiện tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng tin tưởng, mỗi công nhân, người lao động TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, nghĩa tình, đoàn kết, vừa chăm lo tốt gia đình, vừa đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Thành phố mang tên Bác và đất nước Việt Nam thân yêu.

Mong muốn có thêm nhiều chính sách an sinh, nâng cao tay nghề Tại buổi gặp mặt, nhiều công nhân đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình mưu sinh, vượt khó và gắn bó với doanh nghiệp. Chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty Yazaki EDS Việt Nam kể về hành trình chống chọi với bệnh tật của các con. Trong khó khăn, chị nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ công đoàn và doanh nghiệp, duy trì công việc với thu nhập ổn định. Từ câu chuyện của mình, chị Lý mong muốn các chính sách chăm lo cho công nhân, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tiếp tục được mở rộng và duy trì. Anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: TÂM TRANG Còn anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, đại diện cho lực lượng lao động sáng tạo, chia sẻ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nên phải chủ động cải tiến để nâng cao năng suất. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn cho rằng, hiện còn không ít công nhân chưa mạnh dạn sáng tạo do hạn chế về trình độ, điều kiện học tập và cơ chế khuyến khích. Anh kiến nghị cần có thêm chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề và các cơ chế khen thưởng linh hoạt, kịp thời hơn để thúc đẩy phong trào sáng kiến trong công nhân lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những kiến nghị của công nhân về tiền lương, bảo hiểm y tế, đấu tranh với thực phẩm bẩn, việc cải thiện điều kiện nhà ở để mọi người dân có cuộc sống ổn định… rất thực tế, rất phù hợp, đúng với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong giai đoạn tới. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao 200 phần quà đến công nhân, người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với lực lượng sản xuất trực tiếp.

TÂM TRANG - THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG