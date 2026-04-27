Đường cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai lên lịch thông xe sau nhiều lần lỡ hẹn

Sau nhiều tháng lỡ hẹn, đến nay khoảng 178km đường cao tốc qua 2 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai chốt thời gian thông xe chính thức trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2026.

Ngày 27-4, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Cao Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng và UBND 2 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan về kế hoạch thông xe khai thác dự án thành phần đường cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km1050 – Km1138) trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Clip: Những lát cắt các dự án đường cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai chờ thông xe chính thức. Thực hiện: NGỌC OAI

Cửa hầm cao tốc xuyên núi Bình Đê dài 3,2km trên dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành chờ thông xe chính thức

Dự kiến bắt đầu thông xe lúc 11 giờ 30 ngày 29-4. Đoạn tuyến đưa vào khai thác dài 88km, điểm đầu tiếp giáp tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127+720, điểm cuối kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km1138.

Đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thành giai đoạn 2 hầm cao tốc xuyên núi Bình Đê

Sau khi đưa vào vận hành, đoạn đường cao tốc này chưa tổ chức thu phí. Trên tuyến có một trạm thu phí tại Km1050+600, là trạm thu phí tạm phục vụ hình thức thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Quá trình đưa vào khai thác, các nhà thầu vẫn tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn lại, như: 3 ống hầm giao thông phía Đông (trái tuyến), nút giao Đức Phổ, hệ thống trạm dừng nghỉ do Petrolimex đầu tư, hệ thống giao thông thông minh (ITS), kiểm soát tải trọng xe, thu phí tự động và các tuyến đường gom dân sinh bổ sung, bảo hành công trình…

Đường cao tốc qua tỉnh Gia Lai đã hoàn thành hạ tầng nhiều lần lỡ hẹn thông xe chính thức

* Cùng ngày (27-4), ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban QLDA 85 (Bộ Xây dựng) đã ký thông báo về kế hoạch thông xe, chính thức đưa vào khai thác dự án thành phần đường cao tốc đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn và một đoạn đầu dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, tổng chiều dài hơn 90km cùng thời gian 11 giờ 30 ngày 29-4.

Hạ tầng, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông tại dự án đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã hoàn thành, sẵn sàng chờ được thông xe chính thức

Các đoạn đường cao tốc này đều được nghiệm thu hoàn thành và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, thống nhất đưa dự án vào khai thác; hoàn thành bàn giao tài sản để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng…

Như vậy, sau nhiều tháng lỡ hẹn, đường cao tốc qua Gia Lai, Quảng Ngãi dài 178km sẽ chốt mốc thời gian thông xe, khai thác chính thức vào trưa 29-4 tới.

NGỌC OAI