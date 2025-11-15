Phim ngắn về robot lau nhà thắng giải lớn

Valerie - bộ phim với nội dung xoay quanh một con robot lau nhà đã thắng lớn tại lễ trao giải cuộc thi Phim ngắn 14 ngày.

Lễ trao giải vừa được tổ chức vào ngày 15-11, tại TPHCM, nhằm vinh danh những bộ phim, cá nhân xuất sắc nhất.

Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi Phim ngắn 14 ngày. Ảnh: BTC

Valerie nhận được sự đánh giá cao của hội đồng giám khảo để giành giải thưởng cao nhất - Phim hay nhất.

Phim chọn cách kể chuyện độc đáo từ góc nhìn của một robot lau nhà tự động khi chứng kiến một tên trộm đột nhập vào nhà, lục lọi và ăn cắp tài sản. Thế nhưng, một biến cố đã xảy ra khiến cuộc đụng độ giữa cả hai dẫn đến cái kết bất ngờ. Tác phẩm hoàn toàn không có lời thoại, chỉ có 2 nhân vật: diễn viên La Thành và con robot lau nhà tự động.

Valerie mang đến cách kể chuyện độc đáo. Ảnh: BTC

Ngoài giải thưởng dành cho phim, tác phẩm này cũng mang về cho đạo diễn Trần Nguyễn Hoàng Long giải Đạo diễn xuất sắc nhất và diễn viên La Thành giải Nam diễn viên xuất sắc.

Tại lễ trao giải cuộc thi Phim ngắn 14 ngày năm nay cũng chứng kiến nhiều bộ phim có những chiến thắng kép. Cụ thể, phim Một bữa cà phê nhận 2 giải Kịch bản xuất sắc và Dựng phim xuất sắc. HOME - STAY cũng có 2 giải Mỹ thuật xuất sắc và Poster đẹp nhất. Trong khi đó, Tia sáng nhỏ nhận giải Phim ngắn được yêu thích nhất.

Ban tổ chức cũng trao giải Quay phim xuất sắc nhất cho phim Buông; Âm thanh xuất sắc nhất phim Lời từ U Minh và giải thưởng phụ “Yes! Phim Award” cho phim Vỡ tan trong im lặng. Diễn viên Trúc Anh (phim Nghiệp duyên) cũng được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc.

Cuộc thi Phim ngắn 14 ngày năm nay ghi nhận nhiều con số nổi bật, tiếp tục khẳng định uy tín của cuộc thi cũng như sức quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng làm phim trẻ.

Có tổng cộng hơn 100 phim ngắn đến từ các nhà làm phim trẻ trên khắp cả nước gửi về dự thi. Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn riêng, phản ánh cá tính sáng tạo, tư duy hình ảnh nhạy bén và khả năng kể chuyện của thế hệ làm phim mới.

Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, hơn 85 phim đã được chọn vào vòng trong trước khi 20 phim ngắn xuất sắc nhất được đề cử trong các hạng mục giải thưởng.

HẢI DUY