Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Sáng 6-2, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại biểu HĐND TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Chủ tịch HĐND TPHCM trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu, kết quả đạt 144/144, tỷ lệ 100% đại biểu có mặt.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 từ tháng 11-2023. Trước đó, đồng chí đã có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán TPHCM; là Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2020, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2006, Huy chương "Vì thế hệ trẻ" năm 2001, Huy hiệu Thành phố năm 2005.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TPHCM.

Đồng chí Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TPHCM từ năm 2020 đến tháng 12-2025. Từ tháng 12-2025, đồng chí giữ chức Chánh Thanh tra TPHCM.

Đại biểu thông qua dự thảo nghị quyết bầu chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Văn Nghì. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Văn Tuấn. Trước đó, đồng chí Trần Văn Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Đại biểu thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Văn Tuấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

