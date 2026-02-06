Hôm nay 6-2, diễn ra kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X: Xem xét, cho ý kiến nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm

Hôm nay 6-2, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Trong đó, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định định mức khoán chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục thực hiện trước điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm.

Kỳ họp cũng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Cầu Thủ Thiêm 4; đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối đường Vành đai 3 TPHCM; nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc. Đồng thời, xem xét Nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại kỳ họp này, các đại biểu xem xét thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) giai đoạn 2026-2030 và danh mục các khu đất thực hiện dự án thí điểm theo các nghị quyết đặc thù của Quốc hội; điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhà nước; quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và các chính sách hỗ trợ, thăm hỏi của MTTQ các cấp. Xem xét bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp liên quan đến ngân sách, công tác hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính và các quy định đặc thù khác.

Dự kiến kỳ họp cũng xem xét quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại TPHCM.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG