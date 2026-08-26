Phối hợp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chiều 26-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức sự kiện khởi động "Hành trình tuần hoàn nhựa 2026" và ký kết hợp tác về phối hợp triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Lễ ký kết hợp tác về phối hợp triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn. Ảnh: THANH HIỀN

Theo biên bản ghi nhớ, Sở NN-MT, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Unilever Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn; nghiên cứu, thí điểm mô hình Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) tại khu dân cư, chợ truyền thống, trường học và các địa điểm phù hợp. Đồng thời xây dựng các quy trình, tài liệu hướng dẫn thực hiện trong phạm vi chương trình, phù hợp quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Vũ Đình Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ NN-MT phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đình Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ NN-MT nhận định, để kinh tế tuần hoàn thực sự đi vào cuộc sống, không một chủ thể nào có thể thực hiện một cách riêng lẻ.

Theo đó, Nhà nước có vai trò kiến tạo thể chế và môi trường chính sách; các Nhà khoa học, viện nghiên cứu và trường đại học cung cấp tri thức, công nghệ và giải pháp; doanh nghiệp là lực lượng đưa các sáng kiến vào sản xuất, kinh doanh và thị trường.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, cho rằng, Việt Nam đã có những tiến bộ trên thị trường tái chế nhưng vẫn đang có một lượng lớn vật liệu sau sử dụng có sẵn trong thị trường nội địa chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, cần các sáng kiến công nghệ, đổi mới sáng tạo để tháo gỡ các điểm nghẽn này, từ đó cải thiện quy trình phân loại - thu gom - tái chế, và gia tăng tính cạnh tranh về mặt kinh tế.

THANH HIỀN