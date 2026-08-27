Chiều 27-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, nhân kỷ niệm 85 năm ngày hy sinh (28-8-1941 – 28-8-2026).

Clip Cán bộ, hội viên phụ nữ xúc động tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Thực hiện: MẠNH THẮNG - THU HOÀI - Ý LINH

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; đại diện Hội LHPN các tỉnh, thành khu vực phía Nam, tỉnh Thanh Hóa, Học viện Phụ nữ Việt Nam; bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, cùng gia đình.

Đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tại buổi lễ, các đại biểu xúc động ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân khẳng định, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là biểu tượng cao đẹp về tinh thần anh dũng, trung hậu và đức hy sinh của phụ nữ Việt Nam. Dù trải qua tù đày, tra tấn, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết và lý tưởng cách mạng.

Trong xà lim bót Catinat, đồng chí đã dùng máu của mình viết nên bài thơ bất tử như một bản tuyên ngôn khắc sâu lý tưởng cách mạng:

"Dù đánh, dù treo, càng kiên quyết,

Dù kìm, dù kẹp, chẳng sai lời.

Hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ,

Triệt để thực hành chết mới thôi".

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân xúc động ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân thăm hỏi gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh.

"Thế hệ hôm nay mong mỏi, cùng với quyết tâm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cấp, các ngành sẽ sớm tìm được nơi chôn cất của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, để cô sớm trở về với gia đình, đồng đội và người con gái thương yêu" - đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân xúc động bày tỏ.

Trước anh linh người tiền bối cách mạng, cán bộ, hội viên phụ nữ TPHCM và các tỉnh, thành nguyện tiếp tục đoàn kết, học tập, cống hiến vì sự phát triển của TPHCM và đất nước.

Các đại biểu thăm hỏi, tặng quà bà Lê Nguyễn Hồng Minh - con gái đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30-9-1910 trong gia đình công chức nhỏ tại xã Vĩnh Yên, thị xã Vinh (tỉnh Nghệ An). Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi. Để giữ bí mật, đồng chí đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai. Năm 1935 (25 tuổi) đồng chí là đại biểu trẻ nhất trong 500 đại biểu tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Mát-xcơ-va; trực tiếp dâng bản báo cáo tố cáo chính sách áp bức của chế độ thuộc địa. Năm 1937 đồng chí về công tác tại Sài Gòn và được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ, giữ cương vị Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 30-7-1940, cơ sở Đảng bị lộ, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình. Ngày 28-8-1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và một số đồng chí xử bắn.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - Ý LINH