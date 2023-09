Phú Yên: Cá chết la liệt ở hồ điều hòa

Theo thông tin từ người dân, tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ điều hòa Hồ Sơn xảy ra khoảng 3 đến 4 ngày nay. Ban đầu, cá bất ngờ chết nổi lên rất nhiều, có những vùng mặt nước gần bờ cá nổi la liệt trôi dạt vào bốc mùi hôi thối.

Theo ghi nhận, sáng 10-9, tình trạng cá chết vẫn tiếp tục diễn ra khá nhiều. Đa số cá chết đều khá lớn, chủ yếu cá rô phi, cá dọn bể trọng lượng ước tính từ 0,3 đến 0,5kg; nhiều con lên đến 1kg…

>>> Clip hiện trường cá chết trong ngày 10-9:

Hàng ngày, các công nhân môi trường thu dọn số cá chết để đem tiêu hủy nhằm hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm vùng mặt nước hồ điều hòa của TP Tuy Hòa.

Theo một số người dân sống gần hồ điều hòa Hồ Sơn, tình trạng cá chết có thể do nguồn nước hồ bị ô nhiễm nặng hoặc do bị nước mặn xâm nhập.

“Nếu là do nước mặn thì lỗi này thuộc về đơn vị quản lý, vận hành hồ điều hòa sai sót. Tại sao ở hồ này có nhiều cống ngăn mặn được đầu tư nhưng lại không đóng để giữ môi trường nước?”, ông Nguyễn Chiến (người dân phường 5, TP Tuy Hòa) lo ngại.

Theo một lãnh đạo Phòng TN-MT TP Tuy Hòa, trước mắt, đơn vị chức năng đã kiểm tra và nhận định ban đầu cá chết ở hồ điều hòa Hồ Sơn là do sốc nước giữa nguồn nước mặn do thủy triều biển dâng cao và nước ngọt do mưa từ đầu nguồn về.

Tuy nhiên, vị này cho rằng nguyên nhân chính thức cần phải đợi các ngành chức năng lấy mẫu gửi đi xét nghiệm cụ thể.