Phú Yên khẳng định các dự án trồng, chăm sóc cây xanh thực hiện đúng quy định

Từ năm 2019 đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 55 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị do UBND cấp huyện quản lý và được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 20-5, nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản trả lời Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) về việc rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.

Một dự án cây xanh trên địa bàn TP Tuy Hòa

Theo đó, từ năm 2019 đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 55 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị do UBND cấp huyện quản lý (cấp tỉnh không có dự án nào) được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, một số ít sử dụng vốn đầu tư công và được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị đã thực hiện là hơn 307 tỷ đồng.

Tổng số các nhà thầu tham gia thực hiện các dự án là 129 nhà thầu (thi công, giám sát, thiết kế,...). Một số doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên là: Công ty TNHH cây xanh Mina, Công ty TNHH cây xanh Thành Nhân, Công ty TNHH cây xanh Thành Tuy...

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, quy trình thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán là đảm bảo theo quy định.

Trước đó, liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty TNHH cây xanh Công Minh thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

PHƯƠNG ĐÔNG