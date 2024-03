Phú Yên: Thăm viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 7-3, lãnh đạo UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng nắm thông tin, hoàn cảnh, thăm viếng và hỗ trợ gia đình anh N.N.T. và mẹ là bà N.T.V. (cùng trú tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) gặp tai nạn thương tâm trên tuyến Quốc lộ 1.

Ban An toàn giao thông huyện Đồng Xuân thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân

Theo lãnh đạo xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), gia đình anh N.N.T. thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã. Bản thân anh T. bị bệnh thận giai đoạn cuối và thường xuyên chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

“Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Xuân đã trích 1 triệu đồng từ nguồn Quỹ nhân đạo hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Út (bố của anh N.N.T. và chồng của bà V.T.V.). Trong thời gian tới, huyện sẽ tìm những nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho gia đình”, một lãnh đạo UBND huyện Đồng Xuân cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh N.N.T. và bà N.T.V. tử vong tại chỗ

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông huyện Đồng Xuân, thượng tá Trần Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, cùng lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ 4 triệu đồng đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Út.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 6-3, tại Km 1312+300 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), xe máy mang biển kiểm soát 51S-0... do anh N.N.T. (sinh năm 1984) chở theo sau bà N.T.V., lưu hành theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 78C-0... đang đỗ bên đường cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh N.N.T. và bà N.T.V. tử vong tại chỗ.

Tin liên quan Phú Yên: Tai nạn liên tiếp trên các tuyến quốc lộ, 3 người tử vong

PHƯƠNG ĐÔNG