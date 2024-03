Phú Yên: Xe khách và xe tải va chạm, 8 người thương vong

Ngày 21-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, lúc 0 giờ cùng ngày, xảy vụ tai nạn giữa ô tô khách BKS 51B-195.xx do ông Vũ Thanh Việt (40 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu hành theo hướng Nam - Bắc và ô tô tải BKS 77C-138.xx do ông Nguyễn Sang (32 tuổi, trú Bình Định) điều khiển lưu thông hướng ngược lại tại km 29+900 quốc lộ 1D (thuộc thôn 5, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).

Vụ tai nạn khiến ông Sang chết trên đường đi cấp cứu, ông Việt bị gãy chân, 1 người quốc tịch Việt Nam và 5 người nước ngoài bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng 21-3

Cũng trên địa bàn thị xã Sông Cầu, vào lúc 17 giờ 50 ngày 20-3, tại km 1273 + 500 Quốc lộ 1 (thuộc khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách BKS 43F-007.xx do Phạm Văn Lộc (sinh năm 1977, trú TP Đà Nẵng) điều khiển lưu hành theo hướng Bắc - Nam với ô tô tải BKS 76C-026.xx do ông Huỳnh Văn Quang (trú TP Quảng Ngãi) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Quang chết tại chỗ.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết có mưa và đường trơn trượt. Công an thị xã Sông Cầu phối hợp cùng Phòng CSGT có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHƯƠNG ĐÔNG