Phường Phú Thạnh (TPHCM) triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một khu phố”

Năm 2025, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được chính quyền quan tâm, triển khai với nhiều giải pháp.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Phường cũng triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một khu phố”, theo đó Thường trực Đảng ủy trực tiếp đến thăm, làm việc với cấp ủy chi bộ khu phố để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đánh giá cao kết quả tích cực mà phường Phú Thạnh đạt được.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phường cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đánh giá đây là một trong những khu vực năng động, đồng chí Dương Trọng Hiếu yêu cầu địa phương quan tâm, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác phát triển đảng viên; chú trọng phát triển Đảng trong dân cư, trường học, y tế… Mỗi phong trào, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường cần bám sát nhu cầu thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đoàn viên, hội viên...

Đồng chí Dương Trọng Hiếu yêu cầu, phường tập trung thực hiện tốt việc chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế... bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

CẨM TUYẾT