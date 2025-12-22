Sức sống cơ sở

Trao nhà “Nghĩa tình quân nhân” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Hoạt động góp phần chăm lo hậu phương quân đội, thắt chặt tình quân - dân tại xã Nghĩa Thành (TPHCM).

nhà quân nhân.jpg
Lữ đoàn 77 và Tổng Công ty 799 trao nhà cho gia đình quân nhân

Ngày 22-12, Lữ đoàn 77 (Quân khu 7) phối hợp Tổng Công ty 799 (Chi nhánh Miền Nam) và chính quyền xã Nghĩa Thành trao nhà "Nghĩa tình quân nhân" cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngôi nhà được trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Long (ngụ ấp Quảng Tây, xã Nghĩa Thành), thuộc diện khó khăn về nhà ở.

Ông Long là thân nhân của quân nhân Nguyễn Văn An, hiện công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

nhà quân nhân 1.jpg
nhà quân dân 3.jpg
Chính quyền xã Nghĩa Thành tặng quà cho gia đình

Căn nhà cấp 4 được hỗ trợ xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng. Công trình hoàn thành giúp gia đình ông Long có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động; đồng thời tạo điều kiện để quân nhân Nguyễn Văn An an tâm công tác.

Việc xây dựng nhà "Nghĩa tình quân nhân" là hoạt động chăm lo hậu phương quân đội, do đơn vị quân đội phối hợp doanh nghiệp và địa phương thực hiện, góp phần tăng cường gắn kết quân – dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Nghĩa tình quân nhân an sinh xã hội quân nhân khó khăn về nhà ở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn