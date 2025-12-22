Trao nhà “Nghĩa tình quân nhân” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lữ đoàn 77 và Tổng Công ty 799 trao nhà cho gia đình quân nhân

Ngày 22-12, Lữ đoàn 77 (Quân khu 7) phối hợp Tổng Công ty 799 (Chi nhánh Miền Nam) và chính quyền xã Nghĩa Thành trao nhà "Nghĩa tình quân nhân" cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngôi nhà được trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Long (ngụ ấp Quảng Tây, xã Nghĩa Thành), thuộc diện khó khăn về nhà ở.

Ông Long là thân nhân của quân nhân Nguyễn Văn An, hiện công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chính quyền xã Nghĩa Thành tặng quà cho gia đình

Căn nhà cấp 4 được hỗ trợ xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng. Công trình hoàn thành giúp gia đình ông Long có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động; đồng thời tạo điều kiện để quân nhân Nguyễn Văn An an tâm công tác.

Việc xây dựng nhà "Nghĩa tình quân nhân" là hoạt động chăm lo hậu phương quân đội, do đơn vị quân đội phối hợp doanh nghiệp và địa phương thực hiện, góp phần tăng cường gắn kết quân – dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

TRÚC GIANG