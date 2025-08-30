Phường Phú Thạnh (TPHCM) trao 80 phần quà đến hộ khó khăn

Tối 30-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh (TPHCM) tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tặng quà cho hộ gia đình khó khăn.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Đêm văn nghệ có chủ đề “Sáng mãi niềm tin - Vững bước tương lai” diễn ra với nhiều tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước.

Lãnh đạo phường cùng đông đảo người dân tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành cho biết, đây là dịp để cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, lan tỏa niềm tin, khát vọng xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thạnh Nguyễn Thị Chiên trao quà đến người dân

Chủ tịch UBND phường Phan Sĩ Đạt trao quà đến người dân

Nhân dịp này, phường Phú Thạnh trao 80 phần quà đến hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng), với mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

CẨM TUYẾT