Phường Phước Thắng thực hiện “ăn tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”

Phường Phước Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhanh chóng trở lại công việc trên tinh thần “ăn tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”.

Ngày 21-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng (TPHCM) cho biết, thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW; chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, phường Phước Thắng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhanh chóng trở lại công việc trên tinh thần “ăn tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, không để thời gian nghỉ tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ…

Phường Phước Thắng được trang hoàng đẹp đón tết. Ảnh: THU TRANG

Đảng ủy phường Phước Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bắt tay vào việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 23-2, nhằm mùng 7 Tết Bính Ngọ), không để không khí tết làm ảnh hưởng đến công việc, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ tết; tập trung cho công tác bầu cử và giao quân năm 2026.

Lãnh đạo phường Phước Thắng trao quyết định gọi quân nhập ngũ năm 2026. Ảnh: THU TRANG

Dịp Tết Nguyên đán, phường Phước Thắng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo tết cho đối tượng chính sách, người có công, gia đình còn khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có tết. Cụ thể, gần 3.700 phần quà đã được phường Phước Thắng, các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp trao đến tay những hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo; nhân dân, doanh nghiệp đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

TUỆ HẰNG