Phường Tân Thới Hiệp khởi công nâng cấp 5 tuyến hẻm

Người dân phường Tân Thới Hiệp đóng góp kinh phí 3,9 tỷ đồng để nâng cấp 5 tuyến hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 5 tuyến hẻm

Ngày 26-8, phường Tân Thới Hiệp khởi công công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 5 tuyến hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp 3,9 tỷ đồng kinh phí cải tạo hệ thống thoát nước; 3,6 tỷ đồng kinh phí thực hiện nâng cấp, cải tạo mặt đường từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Thị Anh Thi, hiện địa phương vẫn còn nhiều tuyến đường, tuyến hẻm chưa được đầu tư đồng bộ; một số nơi còn tình trạng mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

Tập kết phương tiện, máy móc chuẩn bị thi công nâng cấp tuyến hẻm

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Anh Thi-Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và những đóng góp thiết thực của người dân. Phó Chủ tịch UBND phường cũng đề nghị, sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, mong bà con chung tay giữ gìn, xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm ngày càng xanh, sạch đẹp; an toàn, văn minh mỹ quan đô thị.

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