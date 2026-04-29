Phường Tân Thới Hiệp khánh thành công viên phục vụ cộng đồng

Công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng có vốn đầu tư gần 4,5 tỷ đồng được phường Tân Thới Hiệp triển khai theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, đã được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân.

Lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp thực hiện nghi thức khánh thành công viên

Tối 29-4, phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) tổ chức khánh thành công viên Lê Văn Thọ, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng trên khu đất hơn 7.300m2 trên đường HT49, khu phố 29, phường Tân Thới Hiệp. Công trình chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2026).

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp thông tin, công trình được triển khai theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng.

Trẻ em vui chơi tại công viên

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, việc đưa vào sử dụng Công viên Lê Văn Thọ, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất khi tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, hình thành không gian xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp mong muốn người dân tích cực tham gia sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe, đồng thời chăm sóc và bảo vệ mảng xanh.

NGÔ BÌNH