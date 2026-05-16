Phường Tân Thới Hiệp có trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

UBND phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) vừa tổ chức ra mắt Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Lễ ra mắt Trạm Y tế Tân Thới Hiệp hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Ảnh: HCDC

Theo mô hình này, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ sở thông qua khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh không lây nhiễm, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tâm thần và theo dõi điều trị liên tục tại cộng đồng.

Đây là hướng tiếp cận chủ động, giúp phát hiện sớm và kiểm soát bệnh ngay tại tuyến y tế gần dân nhất; lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp cho biết, việc triển khai mô hình còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương trong chăm lo sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh mạn tính và các đối tượng yếu thế.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Trạm Y tế phường Tân Thới Hiệp. Ảnh: HCDC

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp yêu cầu, Trạm y tế phường phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội, khu phố và mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ.

Mục tiêu hướng đến là xây dựng hình ảnh trạm y tế thân thiện, chuyên nghiệp – địa chỉ y tế đầu tiên người dân tin tưởng tìm đến mỗi khi có vấn đề sức khỏe.

THÀNH SƠN