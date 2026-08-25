Tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Bình Long

Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Đồng Nai qua các thời kỳ.
Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và truyền thống đấu tranh kiên cường của quân và dân Bình Long trong những năm tháng chiến tranh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; đồng thời khẳng định TP Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh.