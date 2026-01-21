Phường Vũng Tàu đề xuất cấm xe ô tô lên núi Lớn - núi Nhỏ

Ngày 21-1, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, phường kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM kiểm tra, khảo sát và xem xét thí điểm cấm ô tô lưu thông trên tuyến đường Vi Ba lên núi Lớn và đường Hải Đăng lên núi Nhỏ.

Đề xuất này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe an toàn cho người dân và du khách.

Theo đó, phạm vi cấm sẽ áp dụng đối với xe ô tô, trừ phương tiện của các hộ dân sinh sống trên núi; xe cứu hỏa, cứu thương, công an, quân sự và các xe thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp khác.

Người dân và du khách tham gia chạy thể dục trên đường Vi Ba lên núi Lớn. Ảnh: NAM PHOTO

Phường Vũng Tàu cũng đề xuất, khu đất tại số 89 Lê Lợi dành đậu xe cho tuyến đường Vi Ba và khu vực Nhà Văn hóa Thanh Niên dành đậu xe cho tuyến đường Hải Đăng. Đồng thời, lắp đặt hệ thống biển báo cấm ô tô và biển quy định tốc độ di chuyển tối đa 30 km/h đối với các phương tiện được phép lưu thông.

Đường Hải Đăng lên núi Nhỏ thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đại diện phường Vũng Tàu, núi Lớn và núi Nhỏ là khu vực có giá trị cảnh quan đặc biệt đối với không gian đô thị phường Vũng Tàu, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch và đang từng bước khai thác hiệu quả. Trong đó, hoạt động đi bộ, leo núi, ngắm cảnh trên núi Lớn, núi Nhỏ được đông đảo người dân, du khách tham gia thường xuyên và phát triển khá mạnh mẻ.

Thời gian qua việc ô tô vẫn lưu thông thường xuyên trên các tuyến đường Vi Ba lên núi Lớn và đường Hải Đăng lên núi Nhỏ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời chưa phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững và xây dựng không gian công cộng thân thiện của thành phố.

QUANG VŨ