Phường Vũng Tàu (TPHCM), đêm pháo hoa đón giao thừa đã sẵn sàng

Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) là một trong 3 địa điểm trên địa bàn TPHCM được tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới 2026.

Các giàn pháo hoa đã sẵn sàng tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) để chuẩn bị cho đêm giao thừa. Ảnh: QUANG VŨ

Trong hai ngày 30 và 31-12, 60 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5, lực lượng dân quân phường Vũng Tàu và các phường lân cận đã túc trực tại khu vực Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) để thực hiện công tác lắp ráp trận địa, sẵn sàng cho chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026.

Qua kiểm tra kỹ thuật, bước đầu ghi nhận công tác lắp ráp trận địa được chuẩn bị suôn sẻ với 500 pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng, phục vụ người dân và du khách.

Hai ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị liên quan đã túc trực, kiểm tra để bảo đảm màn bắn pháo hoa chào đón năm mới được diễn ra suôn sẻ. Ảnh: QUANG VŨ

Cùng với việc chuẩn bị trận địa pháo hoa, công tác chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại công viên Bãi Sau cũng được phường Vũng Tàu chú trọng.

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới 2026 diễn ra từ 00:00 đêm 1-1-2026 tại Công viên Bãi Sau, khu vực gần tháp Tam Thắng. Trước đó là chương trình hòa nhạc - nghệ thuật “New Year Countdown 2026”, bắt đầu từ 22 giờ đêm 31-12 tại tháp Tam Thắng.

QUANG VŨ