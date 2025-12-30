Podcast bản tin 17 giờ 30-12: Huy động lực lượng khẩn trương thu gom cá chết trên sông Chà Và

Podcast bản tin 17 giờ 30-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đưa một số dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi; Tháo dỡ trạm thu phí T3 án ngữ trên quốc lộ 51; Hơn 4.230 vé xe miễn phí tặng sinh viên, công nhân về quê đón tết; Từ tháng 1-2026, trường học tại TPHCM hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ chơi; Huy động lực lượng khẩn trương thu gom cá chết trên sông Chà Và.