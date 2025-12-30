Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin 17 giờ 30-12: Huy động lực lượng khẩn trương thu gom cá chết trên sông Chà Và

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 30-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đưa một số dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện theo dõi; Tháo dỡ trạm thu phí T3 án ngữ trên quốc lộ 51; Hơn 4.230 vé xe miễn phí tặng sinh viên, công nhân về quê đón tết; Từ tháng 1-2026, trường học tại TPHCM hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ chơi; Huy động lực lượng khẩn trương thu gom cá chết trên sông Chà Và.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

trạm thu phí tháo dỡ trạm thu phí T3 án mạng thanh hóa li dị cá chết hàng loạt cầu chà và long sơn sông chà và bè chá long sơn học sinh hạn chế dùng điện thoại vé xe tết

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn