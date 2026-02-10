Podcast bản tin chiều 10-2: Bộ Công thương chỉ đạo liên quan vụ 2 cây xăng trạm dừng nghỉ cao tốc dừng bán

Podcast bản tin chiều 10-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Báo Sài Gòn Giải Phóng lần thứ ba liên tiếp đoạt giải Nhất - Giải bìa báo Xuân TPHCM; TPHCM cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng; 124 gia đình công nhân về quê trên “Chuyến tàu Công đoàn”; Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương; Vụ 2 cây xăng trạm dừng nghỉ cao tốc dừng bán: Bộ Công thương chỉ đạo khẩn...