Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 10-2: Khách quốc tế trải nghiệm nghi lễ tết Việt

SGGPO

Podcast bản tin tối 10-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hoa kiểng đổ về TPHCM, thị trường bắt đầu “nóng”; TPHCM: Khu đất 152 Trần Phú “lột xác” thành không gian xanh được người dân đón nhận; Đầu tư hơn 98.700 tỷ đồng thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa; Khách quốc tế hào hứng tìm hiểu các nghi lễ truyền thống của Việt Nam; Bắt nhóm mạo danh nhà xe, chiếm đoạt tiền cọc của khách.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

lừa đảo vé xe tết cọc vé xe xe khách hoa kiểng tết tết nguyên đán xuân bính ngọ hoa tết alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản đất đai lừa đảo đất đai Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội TP Hà Nội ông táo thanh đa thanh đa bình quới Dự án Khu đô thị mới Tập đoàn Mặt Trời

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn