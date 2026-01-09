Podcast bản tin 17 giờ 9-1: Xe máy phải kiểm định khí thải sẽ có hiệu lực từ ngày nào?

Podcast bản tin 17 giờ 9-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá về các kỳ Đại hội Đảng; Cơ quan khí tượng lý giải thời tiết lạnh hiếm gặp ở TPHCM và khu vực Nam bộ; Xe máy phải kiểm định khí thải; Ngư dân Nghệ An trúng đậm 16 tấn cá cơm biển, thu hàng trăm triệu đồng; Viện kiểm sát chỉ rõ sai phạm trong vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm; Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với tài xế xe khách rượt đuổi xe tải...