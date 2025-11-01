Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 1-11: Lời khai của người mẹ nhẫn tâm "ra tay" với con ruột

Bản tin ANTT 1-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Diễn viên Trương Ngọc Ánh đối diện với mức án như thế nào?; Lời khai của người mẹ nhẫn tâm "ra tay" với con ruột; Quảng Ngãi: Nứt taluy quốc lộ 24, khoảng 3.000m³ đất nguy cơ sạt lở; Thi thể một phụ nữ được phát hiện trong xe ô tô đậu ven đường; Khánh Hòa: Phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, tạm giữ 5 người; Bắt một phó phòng giao dịch ngân hàng ở Đắk Lắk.

Tổng hợp: THỤY QUYÊN

Từ khóa

Diễn viên Trương Ngọc Ánh Lời khai mẹ ruột sạt lở Nứt taluy quốc lộ 24 đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tiền ảo

