Podcast bản tin chiều 2-6: Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 39°C

Podcast bản tin chiều 2-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hợp tác quốc phòng tiếp tục được tăng cường, là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; Tập trung chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao; Điểm thi lớp 10 được công bố sau ngày 12-6; Đợt nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ sẽ kéo dài trong tuần đầu tháng 6; Cà Mau: Vướng mặt bằng, cầu ngưng thi công cả năm, dân đi lại khó khăn; Bắt nhóm núp bóng công ty công nghệ tiếp tay cho trang cờ bạc.