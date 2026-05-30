Podcast tin chiều 30-5: TPHCM tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 1 triệu công nhân được khám bệnh miễn phí

Podcast tin chiều 30-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM phát động chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu công nhân; Hơn 124.000 thí sinh Hà Nội cạnh tranh "suất" vào lớp 10 công lập; Băng rừng, vượt suối tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào; 32 khẩu đội tranh tài pháo binh toàn năng dân quân tự vệ; Đảm bảo an toàn, thông suốt cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng; Cần Thơ: Xe khách tông nhiều xe máy, 2 người tử vong.