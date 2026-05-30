Podcast tin tối 30-5: Kể câu chuyện chiến tranh bằng “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến”

Podcast bản tin tối 30-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đề xuất lộ trình, mức hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang điện, năng lượng xanh tại TPHCM; Trưng bày “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” được đề cử giải thưởng quốc tế; Trưng bày chuyên đề “Trẻ em thời chiến” tại metro Bến Thành - Suối Tiên; Thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn thi vào lớp 10; Gia Lai: Lửa lớn bao trùm khu xưởng, nhiều ô tô điện cháy trơ khung.