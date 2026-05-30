Podcast tin trưa 30-5: Mua vàng đầu tuần, cuối tuần bán ra lỗ ngay 6 triệu đồng/lượng

Podcast tin trưa 30-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM nói gì về xăng E10?; Bắc bộ mưa dông rải rác, Nam bộ có nơi mưa rất to; Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ phiên cuối tuần; Bắt 6 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM; Vụ ngộ độc bánh mì ở Nghệ An: Phạt 80 triệu đồng và đình chỉ 2 cơ sở; TPHCM: Bắt 2 chủ cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông dược cấm lưu hành.